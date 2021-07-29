Шкаф для документов 1950х800х450ММ орех милано ЛДСП со стеклом и дверцами Опт-Казань

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов 1950х800х450ММ орех милано ЛДСП со стеклом и дверцами Опт-Казань- Шкафы офисные деревянные