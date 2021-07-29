Шкаф для бумаг закрытый со стеклом Pointex Liverpool 900х450х2000ММ орех ЛДСП, МДФ 18ММ ДСП шпон 2-дверный двери распашные
Шкафы офисные деревянные
от 88000₽
Шкаф для документов закрытый Виско АН-02 820х430х870ММ венге ЛДСП 2-дверный двери распашные низкий
Шкафы офисные деревянные
от 6193₽
Шкаф для документов закрытый Виско АВ-02 820х430х2030ММ венге ЛДСП 2-дверный двери распашные высокий
Шкафы офисные деревянные
от 12569₽
Шкаф для документов закрытый со стеклом Pointex LVP19050003 900х450х2000ММ орех ЛДСП, МДФ 4-дверный двери распашные 2 глухие и 2 стеклянные двери
Шкафы офисные деревянные
от 73227₽
Шкаф для документов Tango Ш52з 760х800х450ММ орех ДСП 16ММ низкий
Шкафы офисные деревянные
от 5400₽
Шкаф для документов стеллаж открытый А-304 800х360х1220ММ орех ЛДСП без дверей
Шкафы офисные деревянные
от 5051₽
Шкаф для документов стеллаж открытый Арго А-304 1220х370х770ММ груша ЛДСП 2 секции без дверей СпецМеб PT
Шкафы офисные деревянные
от 2383,01₽
Шкаф для документов стеллаж открытый Арго А-304 770х370х2000ММ груша ЛДСП 5 секций без дверей высокий
Шкафы офисные деревянные
от 3900₽
Шкаф для документов стеллаж открытый Арго А-304 770х370х1220ММ ясень шимо ЛДСП без дверей широкий средний
Шкафы офисные деревянные
от 4191,89₽
Шкаф для документов стеллаж закрытый First KSU-1.9L 400х430х2060ММ орех рибера ЛДСП 1-дверный узкий
Шкафы офисные деревянные
от 10335,03₽
Шкаф для документов Система-М 477079 357х374х2171ММ миланский орех светлый ЛДСП 2-дверный узкий
Шкафы офисные деревянные
от 6880₽
Шкаф для документов стеллаж открытый Арго А-306 770х370х2000ММ бук ЛДСП ПВХ 4 полки без дверей высокий Российская Федерация (РФ, Россия)
Шкафы офисные деревянные
от 3750₽