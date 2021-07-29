Шкаф для документов ШДКСС 1575х420х1960ММ бодега в асс ЛДСП комбинированный со стеклом

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов ШДКСС 1575х420х1960ММ бодега в асс ЛДСП комбинированный со стеклом- Шкафы офисные деревянные