Шкаф для документов Квартал 800х430х960ММ клен бежевый ДСП 18ММ ПВХ 2 и 0.4ММ со стеклянными дверьми

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов Квартал 800х430х960ММ клен бежевый ДСП 18ММ ПВХ 2 и 0.4ММ со стеклянными дверьми- Шкафы офисные деревянные