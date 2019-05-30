Гардероб встраиваемый в нишу купе ФЕЛИКС 2600х2400х700 ЛДСП 16ММ титан разделен вертикальными перегородками на 3 равных секции. В каждой секции штанга для вешалок – хромированная труба 15х30мм, на фланцах, над штангой полка для головных уборов. Над полкой две ниши высотой 250ММ и 500ММ
Шкафы деревянные прочие
Не указана
Гардероб встроенный в нишу купе 2040х2250х550ММ титан ЛДСП 16ММ разделен вертикальными перегородками на 2 равных секции. В каждой секции штанга для вешалок – хромированная труба 15х30мм, на фланцах, над штангой полка для головных уборов. Над полкой две ниши высотой 250ММ и 500ММ
Шкафы деревянные прочие
от 15480₽
Шкаф лабораторный экранирующий Ш — 1М для проведения электрохимических экспериментов и иных исследований, в которых требуется экранирование металл
Шкафы деревянные прочие
Не указана
Каркас тумбы с дверцами и ящиками под оргтехнику 120х60х70СМ слоновая кость массив дуба
Шкафы деревянные прочие
Не указана
Каркас тумбы четырёхдверной сервисной 160х45х90СМ слоновая кость массив дуба
Шкафы деревянные прочие
Не указана
Каркас тумбы мобильной 49х46х59СМ слоновая кость массив дуба
Шкафы деревянные прочие
Не указана
Шкаф лабораторный общелабораторный ШЛ-60.50.202 600×500×2025ММ
Шкафы деревянные прочие
Не указана
Шкаф лабораторный для хранения баллонов ШДБ-40.40.182 400х400х1825ММ цепь для одного баллона на 40Л, резиновый коврик на дне
Шкафы деревянные прочие
Не указана
Полка универсальная антресоль ЛДСП 16/32/кромка АВС 2ММ дуб кантербери 2000х500х495ММ трехдверная, петли с доводчиками, открывание наверх, ручки 128ММ, хром матовый, задняя стенка ЛДСП
Шкафы деревянные прочие
от 44500₽
Комплект фасадов для шкафов с замком Мебель для руководителя Fregat 129Н101 742х734ММ ДСП 16ММ ABS-пластик ясень бакаут
Шкафы деревянные прочие
от 3005₽
Шкаф лабораторный для баллонов NL-74-00-13 800х400х2000ММ 2 двери, пандус, цепь
Шкафы деревянные прочие
от 41490₽
Шкаф лабораторный ЛАБ-800 ШП для посуды меламин белый 800х580х1810ММ
Шкафы деревянные прочие
Не указана