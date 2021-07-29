Шкаф для документов Pro-Trade Тема М Т900+ТС22+ТД22 806х436х2222ММ яблоня локарно ЛДСП 22ММ ПВХ 2ММ 5 секций 2-дверный со стеклом и дверцами ГОСТ 16371-93

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов Pro-Trade Тема М Т900+ТС22+ТД22 806х436х2222ММ яблоня локарно ЛДСП 22ММ ПВХ 2ММ 5 секций 2-дверный со стеклом и дверцами ГОСТ 16371-93- Шкафы офисные деревянные