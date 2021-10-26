Набор дорожный для Авиапредприятия косметичка с логотипом авиапредприятия, мыло в бумажной упаковке 13Г, набор для бритья, набор зубной, маска для сна, беруши, рожок для обуви, салфетка для обуви, салфетка пятновыводящая, расческа, салфетка влажная гигиеническая 8х12СМ с логотипом авиапредприятия С0058365

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор дорожный для Авиапредприятия косметичка с логотипом авиапредприятия, мыло в бумажной упаковке 13Г, набор для бритья, набор зубной, маска для сна, беруши, рожок для обуви, салфетка для обуви, салфетка пятновыводящая, расческа, салфетка влажная гигиеническая 8х12СМ с логотипом авиапредприятия С0058365- Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви