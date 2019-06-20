Скамья парковая деревянная на железобетонном основании древесина-ель, лиственница(0,4*0,4), для эксплуатации на открытом воздухе, покрытие древесины- водостойкая пропитка и водостойкий лак, деревянные элементы обработаны антисептическим составом.Элементы скамеек выполнены из бетона обработаны антисептическим составом, имеют безукоризненно ровную и гладкую поверхность. ФКУ ИК-1 УФСИН России по Хабаровскому краю Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Скамья парковая деревянная на железобетонном основании древесина-ель, лиственница(0,4*0,4), для эксплуатации на открытом воздухе, покрытие древесины- водостойкая пропитка и водостойкий лак, деревянные элементы обработаны антисептическим составом.Элементы скамеек выполнены из бетона обработаны антисептическим составом, имеют безукоризненно ровную и гладкую поверхность. ФКУ ИК-1 УФСИН России по Хабаровскому краю Россия- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом