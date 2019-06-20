Скамья садово-парковая для парка необычного дизайна с двумя независимыми сиденьями из дерева и металла, без подлокотников основание труба профильная 60*60*2, Древесина – ель, лиственница- 0,4*0,4, для эксплуатации на открытом воздухе, Покрытие древесины - водостойкая пропитка и водостойкий лак, изготовлено по ТУ. ФКУ ИК-1 УФСИН России по Хабаровскому краю Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Скамья садово-парковая для парка необычного дизайна с двумя независимыми сиденьями из дерева и металла, без подлокотников основание труба профильная 60*60*2, Древесина – ель, лиственница- 0,4*0,4, для эксплуатации на открытом воздухе, Покрытие древесины - водостойкая пропитка и водостойкий лак, изготовлено по ТУ. ФКУ ИК-1 УФСИН России по Хабаровскому краю Россия- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом