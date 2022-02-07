Шкаф металлический для хозяйственного инвентаря разборный 1800х800х500ММ серый 2 секции отделение с 4 полками и отделение для сменной одежды

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф металлический для хозяйственного инвентаря разборный 1800х800х500ММ серый 2 секции отделение с 4 полками и отделение для сменной одежды- Шкафы металлические прочие