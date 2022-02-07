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    Главная / Торговый портал / Шкафы металлические прочие / Шкаф металлический для одежды разборный Практик LS 21-80 1830х813х500ММ серый сталь 2-дверный 2 секции двери распашные
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф металлический для одежды разборный Практик LS 21-80 1830х813х500ММ серый сталь 2-дверный 2 секции двери распашные

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф металлический для одежды разборный Практик LS 21-80 1830х813х500ММ серый сталь 2-дверный 2 секции двери распашные- Шкафы металлические прочие
    18
    Шкаф металлический для одежды разборный Практик LS 21-80 1830х813х500ММ серый сталь 2-дверный 2 секции двери распашные

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 6313,32
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    Поставщики
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16583,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      19900
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      16
      Регионы поставки
      Подробнее
      19900c НДС
    • ООО "МАРКЕТ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      19200
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      ПРАКТИК LS-21-80, двухсекционный, 1830*813*500 мм, серый
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      19200c НДС
    • ООО "СИРИУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      17000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      17000c НДС
    • ООО "ЭЛКОМСВЯЗЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13450
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      16140
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      16140c НДС
    • ООО "ФАРЕНГЕЙТ СЕРВИСМЕБЕЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      16000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      16000c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ РАДМИР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15600
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      15600c НДС
    • ООО "МКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11890
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14268
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14268c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11640
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13968
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      13968c НДС
    • ООО "ТОРГОВЫЙ ДИЗАЙН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10825
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12990
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
      Подробнее
      12990c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10825
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12990
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
      Подробнее
      12990c НДС
    • МАСЛЕНКОВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12960
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12960c НДС
    • ООО "СТРАТОС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12960
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12960c НДС
    • ООО "АЛЬМОК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10224,24
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12269,09
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12269,09c НДС
    • ИП Закарлюкина В. П.
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12051,12
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      12051,12
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      12051,12c НДС
    • ООО "ЮГСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10000,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12000,6
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      12000,6c НДС
    • ООО "БАЛЧУГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9620
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11544
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      8
      Регионы поставки
      Подробнее
      11544c НДС
    • ООО "РамСнабИнвест"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9642,5
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11378,15
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      металлический для спецодежды двухсекционный, в комплекте скамья- подставка LS-21-80 сосна 1830?813?500 серый
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11378,15c НДС
    • ООО ПК "ЭЛПРИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11040
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11040c НДС
    • ООО "ИКСТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9160
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10992
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10992c НДС
    • ООО "АТЛАНТ+"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9161,70
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10810,81
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10810,81c НДС
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9005
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10806
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10806c НДС
    • ООО "РамСнабИнвест"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9140
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10785,2
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Шкаф металлический для одежды ПРАКТИК LS-21-80, двухсекционный, 1830?813?500 мм, серый
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      10785,2c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8833,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10600
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10600c НДС
    • ООО "ТД "СТАЛЬКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8833,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10600
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10600c НДС
    • ООО "ТД "СТАЛЬКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8700
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10440
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10440c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8700
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10440
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10440c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
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      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
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      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10158c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10158c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
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      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
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      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
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      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
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      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
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      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
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      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
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      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
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      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
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      10158c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
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      10158c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
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      10158c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      10158c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      10158c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10158c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      10158c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      10158c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
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      10158c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      10158c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
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      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
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      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
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      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
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      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
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      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
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      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
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      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
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      10158c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
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      10158c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
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      10158c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
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      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10158c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10158c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      10158c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10158c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      10158c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10158c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10158c НДС
    • ООО "НПО ПРОМЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10158
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Код товара: 15546434 (Все инструменты) Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x813x500 Вес, кг: 35 Максимальная нагрузка на полку, кг: 50 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Количество секций: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен: для хранения одежды (производственных СИЗ) Шкафы комплектуются ключевыми замками Поставляются в разобранном виде
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Республика Карелия, Республика Коми, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, Республика Адыгея (Адыгея), Астраханская область, Волгоградская область, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Крым, Республика Дагестан, Республика Ингушетия*, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край, Чеченская Республика*, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Башкортостан, Кировская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Саратовская область, Республика Татарстан (Татарстан), Удмуртская Республика, Ульяновская область, Чувашская Республика - Чувашия, Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Алтайский край, Иркутская область, Кемеровская область - Кузбасс, Красноярский край, Новосибирская область, Томская область, Республика Тыва, Республика Хакасия, Омская область, Республика Алтай, Республика Бурятия, Амурская область, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Чукотский автономный округ
      Подробнее
      10158c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8447,65
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10137,18
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10137,18c НДС
    • ООО "СКО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8447,65
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10137,18
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Оренбургская область, Саратовская область, Новгородская область, Пермский край
      Подробнее
      10137,18c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8447,65
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10137,18
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10137,18c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8447,65
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10137,18
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10137,18c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8447,65
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10137,18
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10137,18c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7981,37
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9577,65
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      9577,65c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ЦТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7981,37
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9577,65
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9577,65c НДС
    • ООО "СМАРТОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7981,37
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9577,65
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9577,65c НДС
    • ООО "Сервис Про"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7950
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9381
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9381c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7950
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9381
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9381c НДС
    • ООО "СТПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7940,67
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9370
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Размер 1830х813х500, 38 кг, цвет 7038
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Город Санкт-Петербург город федерального значения, Краснодарский край, Нижегородская область, Ставропольский край, Тюменская область, Ярославская область, Белгородская область, Новгородская область, Самарская область, Саратовская область, Красноярский край, Тверская область, Московская область, Новосибирская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
      Подробнее
      9370c НДС
    • ООО "САМСОН НН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7923,72
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9350
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Практик LS-21-80
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      9350c НДС
    • ООО "ОФИС ПАРТНЁР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7923,72
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9350
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Практик LS-21-80
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      9350c НДС
    • ООО "ГЛЕСС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7627,11
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      9000c НДС
    • ООО "Арт-Мёбиле"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7610,16
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8980
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8980c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС МЁБИЛЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7171,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8606
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8606c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7171,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8606
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8606c НДС
    • ООО "ПТП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7210,16
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8508
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Практик LS 21-80, ГОСТ 32560.2-2013
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8508c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6916,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8300
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8300c НДС
    • ООО "ДЭФО-МСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6916,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8300
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8300c НДС
    • ООО "ПТП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6803,38
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8028
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Практик LS 21-80
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8028c НДС
    • ООО "ПАКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6779,66
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, Московская область, Томская область, Астраханская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика*, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Коми, Воронежская область
      Подробнее
      8000c НДС
    • ООО "ПАРТНЕРГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6543,22
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      7721
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7721c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7500
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7500c НДС
    • ООО "ТД ТДС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7500
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7500c НДС
    • ООО "СЛАВЯНСКАЯ МЕБЕЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7400
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7400c НДС
    • ООО "ДЭФО-МСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6183,89
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      7297
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      ПРМ Шкаф для раздев. LS(LE)-21-80 (гард. 2 секции) (81,3*50h183)/(41.7/39,3*46,8h174,6)
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Астраханская область, Республика Татарстан (Татарстан), Чувашская Республика - Чувашия, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Московская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Волгоградская область, Костромская область
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      7297c НДС
    • ООО "ГЛЕСС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6041,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7250
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      7250c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6041,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7250
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      7250c НДС
    • ООО "НПФ ОСКАРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7200
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      44
      Регионы поставки
      Подробнее
      7200c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7200
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      44
      Регионы поставки
      Подробнее
      7200c НДС
    • ООО "ТЕХСНАБСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5976,69
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      7052,5
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      7052,5c НДС
    • ООО "ТЕХСНАБСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5976,68
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      7052,49
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      7052,49c НДС
    • ООО "ДЭФО-МСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5833,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7000c НДС
    • ООО "ДИВО ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5914,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6979
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6979c НДС
    • ООО "ТЦ Комус"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5914,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6979
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6979c НДС
    • ООО "СМАРТОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5914,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6979
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6979c НДС
    • ООО "ДИВО ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5914,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6979
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6979c НДС
    • ООО "СТИЛУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5914,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6979
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6979c НДС
    • ООО "ПРОФИМАРКЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5914,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6979
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6979c НДС
    • ООО "ДЭФО-МСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5850
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6903
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Московская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Костромская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Астраханская область, Волгоградская область, Республика Татарстан (Татарстан), Чувашская Республика - Чувашия
      Подробнее
      6903c НДС
    • ООО "ТД ОФИКО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5601,69
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6610
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      6610c НДС
    • ООО ТД "Офис плюс"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5550,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6550
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Металлический шкаф «Практик» серии LS-21-80 (LE-21-80), предназначенный для хранения одежды в производственных, спортивных и других помещениях. Каркас с антикоррозийным покрытием изготовлен из высококачественной листовой стали. Шкаф состоит из двух отделений, каждое их которых закрывается на ключевой замок с возможностью смены цилиндра. Внутри имеется полка, перекладина и крючки. Вентиляционные отверстия обеспечивают проветривание отделения. Предусмотрена возможность крепления нескольких секций шкафов между собой. Размер шкафа — 813×500×1830 мм.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      6550c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5357,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6429
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6429c НДС
    • ООО "МАСТЕР КОМПЛЕКТАЦИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5357,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6429
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6429c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5333,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6400
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6400c НДС
    • ООО "КОНТРАСТ-М"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5333,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6400
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6400c НДС
    • ООО "ТД ОФИКО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5350,27
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6313,32
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      6313,32c НДС
    • ООО "ТСК АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ГОРСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "САМСОН НН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "Евро-Офис"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана

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