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Пылесос робот Dolphin Dunamic PRO X2 150ВТ 24В 600х520х520ММ 10.7КГ 5М паспорт на русском языке, руководство по эксплуатации на русском языке для бассейна
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пылесос робот Dolphin Dunamic PRO X2 150ВТ 24В 600х520х520ММ 10.7КГ 5М паспорт на русском языке, руководство по эксплуатации на русском языке для бассейна- Пылесосы бытовые
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