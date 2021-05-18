Пылесос робот Dolphin Dunamic PRO X2 150ВТ 24В 600х520х520ММ 10.7КГ 5М паспорт на русском языке, руководство по эксплуатации на русском языке для бассейна

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пылесос робот Dolphin Dunamic PRO X2 150ВТ 24В 600х520х520ММ 10.7КГ 5М паспорт на русском языке, руководство по эксплуатации на русском языке для бассейна- Пылесосы бытовые