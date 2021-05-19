Шкаф офисный комбинированный 922х436х2063ММ с низкими деревянными и средними стеклянными дверками

Шкаф для одежды гардероб 860х420х2000ММ 2-дверный Кальвадос двери МДФ 36ММ ЛДСП 20ММ ПВХ 1 и 2 металлические регулируемые ножки, ручки - полированный алюминий
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Шкаф для одежды гардероб 922х436х2063ММ алюминий ЛДСП 18ММ ЛДСП 43ММ ПВХ 0.4 и 1 с металлической выдвижной релогой, опоры МДФ
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Шкаф для одежды гардероб 600x412x1964ММ дверь складная (гармошка) дуб Шамони светлый/дуб Шамони темный ЛДСП 16ММ ЛДСП 32ММ ПВХ 0.4 и 2ММ фирмы Gamet c покрытием «матовый хром», крепежные элементы Valmaks
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Шкаф для одежды гардероб 800х420х1820ММ белый ЛДСП
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Шкаф для одежды Дельта Э АМ155896 900х463х1967ММ ДСП матовое покрытие из меламина ABS 2
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Шкаф для одежды Арго А-308 560x370x2000ММ 1-дверный ясень шимо ЛДСП 16ММ ЛДСП 22ММ ЛДСП 22ММ ПВХ 2ММ узкий Россия
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Шкаф для одежды Арго 770х580х2000ММ двери распашные 2-дверный серый ЛДСП 22ММ ПВХ 2ММ регулируемые опоры ООО "КузнецкМебель"
Шкафы для одежды деревянные
от 13200₽
Шкаф для одежды Арго А-307 2000x580x770ММ 2-дверный груша ЛДСП 18ММ ЛДСП 22ММ ПВХ 2ММ 1 полка, штанга
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Шкаф для одежды Арго А-308 2000x370x560ММ 1-дверный груша ЛДСП 18ММ ЛДСП 18ММ ЛДСП 22ММ ПВХ 2ММ 1 полка, штанга
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Шкаф для одежды Арго А-307 770x580x2000ММ орех ЛДСП
Шкафы для одежды деревянные
от 4816₽
Шкаф для одежды Арго 770x580x2000ММ груша ЛДСП
Шкафы для одежды деревянные
от 8106₽
Шкаф для одежды Арго 560x370x2000ММ ясень шимо ЛДСП 18ММ ЛДСП 22ММ ЛДСП 22ММ ДВПО ПВХ 0.4 и 2ММ узкий
Шкафы для одежды деревянные
Не указана