Главная / Торговый портал / Шкафы офисные деревянные / Шкаф для документов витрина закрытый Стандарт 2100х1100х450ММ темный венге ЛДСП 2-дверный Федеральное казенное учреждение "Лечебное исправительное учреждение № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю" Россия
Шкаф для документов витрина закрытый Стандарт 2100х1100х450ММ темный венге ЛДСП 2-дверный Федеральное казенное учреждение "Лечебное исправительное учреждение № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю" Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов витрина закрытый Стандарт 2100х1100х450ММ темный венге ЛДСП 2-дверный Федеральное казенное учреждение "Лечебное исправительное учреждение № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю" Россия- Шкафы офисные деревянные
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