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    Главная / Торговый портал / Электросковороды / Электросковорода Abat ЭСК-90-0.27-40 9КВТ 220/380В 40Л +20...+275ГРАД ЦЕЛЬС 840х950х116ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Электросковорода Abat ЭСК-90-0.27-40 9КВТ 220/380В 40Л +20...+275ГРАД ЦЕЛЬС 840х950х116ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электросковорода Abat ЭСК-90-0.27-40 9КВТ 220/380В 40Л +20...+275ГРАД ЦЕЛЬС 840х950х116ММ- Электросковороды
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    Электросковорода Abat ЭСК-90-0.27-40 9КВТ 220/380В 40Л +20...+275ГРАД ЦЕЛЬС 840х950х116ММ

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    Цена
    от 70800
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    Поставщики
    • ООО "ЦПФ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      130000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      130000
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Внутренние размеры сковороды: 577х470х197 мм Объем чаши: 40 л Габаритные размеры: 840х955х950 мм Мощность: 9 кВт Напряжение: 380 В Вес: 116 кг Чаша из нержавеющей стали Механизм подъема и опускания чаши Время разогрева сковороды до 230 °С не более 12 мин Крышка фиксируется в любом положении
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      130000c НДС
    • ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      59000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      70800
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      ТУ 28.93.15-014-01439034-2002 (идентичны ТУ 5151-014-01439034-2002)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      70800c НДС
    • ООО "ЭСПАСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ЦПФ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "МЕТУНИВЕРСАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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