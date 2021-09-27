Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электросковорода Abat ЭСК-90-0.27-40 9КВТ 220/380В 40Л +20...+275ГРАД ЦЕЛЬС 840х950х116ММ- Электросковороды
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Внутренние размеры сковороды: 577х470х197 мм
Объем чаши: 40 л
Габаритные размеры: 840х955х950 мм
Мощность: 9 кВт
Напряжение: 380 В
Вес: 116 кг
Чаша из нержавеющей стали
Механизм подъема и опускания чаши
Время разогрева сковороды до 230 °С не более 12 мин
Крышка фиксируется в любом положении