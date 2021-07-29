Шкаф для документов стеллаж по согласованию с Заказчиком 560х370х1800ММ по согласованию с Заказчиком ЛДСП 4 полки 1-дверный узкий 2 нижние ниши закрыты дверцей ФКЛПУ РБ-2 УФСИН России по Республике Карелия Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов стеллаж по согласованию с Заказчиком 560х370х1800ММ по согласованию с Заказчиком ЛДСП 4 полки 1-дверный узкий 2 нижние ниши закрыты дверцей ФКЛПУ РБ-2 УФСИН России по Республике Карелия Россия- Шкафы офисные деревянные