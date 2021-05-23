Шкаф для одежды 800х600х1800ММ 2-дверный ЛДСП полка для головных уборов, штанга для одежды ФКЛПУ РБ-2 УФСИН России по Республике Карелия Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для одежды 800х600х1800ММ 2-дверный ЛДСП полка для головных уборов, штанга для одежды ФКЛПУ РБ-2 УФСИН России по Республике Карелия Россия- Шкафы для одежды деревянные