Шкаф для одежды Монолит КМ50 744х520х2046ММ 2-дверный бук бавария ЛДСП 22ММ ЛДСП 18ММ ПВХ 2ММ оснащен полкой для головных уборов и металлической штангой

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для одежды Монолит КМ50 744х520х2046ММ 2-дверный бук бавария ЛДСП 22ММ ЛДСП 18ММ ПВХ 2ММ оснащен полкой для головных уборов и металлической штангой- Шкафы для одежды деревянные