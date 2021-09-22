Характеристики

Кресло руководителя Т-9950AXSN черная кожа. Хромированная крестовина. Хромированные подлокотники с мягкими накладками. Регулировка по высоте. Мультиблок.Современное кресло руководителя. Механизм со смещенной осью качания с фиксацией в нескольких положениях. Регулировка высоты с помощью газлифта. Крестовина хромированная. Подлокотники хромированные с мягкими накладками из иск. Кожи. Ограничение по весу: 120 кг. Материал обивки черная искусственная кожа. Размеры: высота кресла – 1160-1220 мм, высота сиденья – 550-610 мм, ширина сиденья – 540 мм, глубина сиденья – 455 мм, диаметр крестовины – 700 мм.