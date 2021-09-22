Характеристики

Кресло руководителя CH-999 ASX Регулируемые подлокотники. Синхромеханизм качания Многофункциональное тканевое кресло современного дизайна. Синхромеханизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в нескольких положениях. Регулировка высоты с помощью газлифта. Регулировка глубины сиденья. Крестовина хромированная. Эргономичная спинка (сетка) с регулировкой поддержки поясничной области спины (поясничная поддерживающая подкладка перемещается по высоте относительно спинки и выпячивается взад-вперед). Регулировка подлокотников в горизонтальной плоскости и по высоте.Регулировка высоты и угла наклона подголовника. Ограничение по весу до 120 кг. Материал обивки: ткань черная, спинка сетка. Размеры: высота кресла – 985-1065 мм, высота сиденья – 450-530 мм, ширина сиденья – 530 мм, глубина сиденья – 440-540 мм, диаметр крестовины – 700 мм.