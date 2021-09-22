Характеристики

Кресло руководителя Амбассадор подлокотники 727, ткань черная. Пластиковая крестовина. Кресло руководителя с пластиковыми подлокотниками, оборудованное газпатроном для регулировки высоты, и пятью колесами на цельнолитой пластиковой крестовине 680 мм. Материал крестовины: полиамид стеклонаполненный. Кресло оборудовано механизмом Топ-Ган, с регулировкой жесткости и фиксацией в рабочем положении. В кресле используется стандартный газпатрон марки WDF 2-й категории стабильности по DIN 4550. Колеса: стандартный ролик из стеклонаполненного полиамида, диаметр штока 11 мм., стандарт BIFMA 5.1 Обивка: Ткань черного цвета. Размер, мм: 530х500х1170-1280 (ШхГхВ)