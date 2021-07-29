Шкаф для документов пенал Монолит КМ7 374х390х2046ММ бук Бавария ЛДСП 3 полки 1-дверный

Цена без НДС, руб.
3220,83
Спецификация
Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Монолит Бук Бавария Шкаф-пенал для документов КМ7 с ниж. дверью Топ изготовлен из ЛДСП 22 мм, обработанные кромкой ПВХ 2 мм. Каркас и полки изготовлены из ЛДСП 18 мм, обработанные кромкой ПВХ 2 мм. Шкаф оснащен низкой глухой дверью, верхняя часть шкафа состоит из трех открытых ниш. Фурнитура серебристого цвета. Изделие устанавливается на регулируемые опоры. В качестве крепежа используются эксцентрические стяжки. Цвет – бук бавария. Размер ШхГхВ: 374х390х2046