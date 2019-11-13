Подголовник для бани и сауны 380х400х115ММ осина ФКУ ЛИУ-4 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Подголовник для бани и сауны 380х400х115ММ осина ФКУ ЛИУ-4 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ Россия- Изделия хозяйственного назначения деревянные