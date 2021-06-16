Запасная часть Заглушка резьбовая (screw plug) part № 0019-8904-030, spare parts drawing № 2065-3200-060 GEA Westfalia
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Классификатор с непогруженной спиралью 2КСН-24 9200ММ 18 град длина - 12900мм, ширина - 5700мм, высота - 4500мм 39000КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Миксер Etatron AF 80СМ 0.18КВТ В ОБ/МИН PP/AISI 316 3 фазы, диаметр винта 90ММ
Машины для смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
от 36225₽
Классификатор с непогруженной спиралью 1КСН-30х125 12500ММ 18 град длина - 15020мм, ширина - 3740мм, высота - 7100мм 40350КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Запасная часть Сальник (Screw coupling) part № 0005-4485-930, spare parts drawing № 2065-3200-060 GEA Westfalia
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Грохот специальный инерционный типа ГИСЛ42К 7500КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Запчасть Плита распорная 3442.00.003.0
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
от 33800₽
Бетоносмеситель электрический ПРОФМАШ Б-130 600ВТ 130Л;ДМ3 220В 1220х700х1290ММ 8293
Бетоносмесители и растворосмесители
Не указана
Грохот специальный инерционный тяжелого типа ГИТ-0,63 500КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Дробилка Дровосек мод.ВХ600 рубительная машина для измельчения древесных отходов 17.65КВТ 2000КГ/Ч с бензиновым двигателем загрузочное окно 200х200ММ 1610х750х1050ММ 430КГ
Дробилки прочие, не включенные в другие группировки
от 333264₽
Гровер 513003 для вибросито Swaco
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Запасная часть Комплект регулировочных колец (Set of regulating rings) part № 2065-6691-000, spare parts drawing № 2065-3200-060 GEA Westfalia
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана