Запасная часть Заглушка резьбовая (screw plug) part № 0019-8904-030, spare parts drawing № 2065-3200-060 GEA Westfalia Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Классификатор с непогруженной спиралью 2КСН-24 9200ММ 18 град длина - 12900мм, ширина - 5700мм, высота - 4500мм 39000КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Миксер Etatron AF 80СМ 0.18КВТ В ОБ/МИН PP/AISI 316 3 фазы, диаметр винта 90ММ Машины для смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ от 36225 ₽ В корзину

Классификатор с непогруженной спиралью 1КСН-30х125 12500ММ 18 град длина - 15020мм, ширина - 3740мм, высота - 7100мм 40350КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Запасная часть Сальник (Screw coupling) part № 0005-4485-930, spare parts drawing № 2065-3200-060 GEA Westfalia Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Грохот специальный инерционный типа ГИСЛ42К 7500КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Запчасть Плита распорная 3442.00.003.0 Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ от 33800 ₽ В корзину

Бетоносмеситель электрический ПРОФМАШ Б-130 600ВТ 130Л;ДМ3 220В 1220х700х1290ММ 8293 Бетоносмесители и растворосмесители Не указана В корзину

Грохот специальный инерционный тяжелого типа ГИТ-0,63 500КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Дробилка Дровосек мод.ВХ600 рубительная машина для измельчения древесных отходов 17.65КВТ 2000КГ/Ч с бензиновым двигателем загрузочное окно 200х200ММ 1610х750х1050ММ 430КГ Дробилки прочие, не включенные в другие группировки от 333264 ₽ В корзину

Гровер 513003 для вибросито Swaco Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину