Установка мобильная сдвиговая Русская Мобильная Парная В комплект поставки РМП входит: 1.Надувной каркас 2.0x2.0x2.0м (1 шт.) 2.Тканевое покрытие ( оболочка) (1 шт.) 3.Ножной насос, объёмом 5 л. (1 шт.) 4.Металлические шпильки (17 шт.) 5.Предохранительная металлическая пластина с отверстием (1 шт.) 6.Дымоход (3 секции) 7.Туристическая печь (1 шт.) 8.Защитные чехлы из огнестойкого брезента (4 шт.) 9.Упаковочный мешок. (1 шт.) 10.Ремкомплект (1 шт.) 11.Паспорт и инструкция по эксплуатации (1 шт.) Бетоносмесители и растворосмесители от 35000 ₽ В корзину

Грохот специальный инерционный тяжелого типа ГИТ-52 7770КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Бетономешалка Энкор Б140 600ВТ 140Л; ДМ³ Бетоносмесители и растворосмесители Не указана В корзину

Миксер для песчано-гравийных смесей MATRIX 84826 80х400ММ 230В оцинкованный Машины для смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Запасная часть Винт 26008061 для сепаратора Alfa Laval Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ от 60 ₽ В корзину

Запасная часть О-Кольцо O-ring к сепаратору Alfa Laval S835 22340496 Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Классификатор с непогруженной спиралью 1КСН-30х125 12500ММ 18 град длина - 15020мм, ширина - 3740мм, высота - 7100мм 40350КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Запасная часть Демистр абсорбера 2286ММ 12Х18Н10Т (AiSi312) для сепарации уносимой жидкости из потока газа в производстве концентрата карбамидо-формальдегидного Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Грохот специальный вибрационный ГВ-0,6 440КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Миксер для приготовления буровых и тампонажных растворов Fann Instrument 686СS 250х250х410ММ КВТ 110В 1000…20000ОБ/МИН нержавеющая сталь Машины для смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ от 507300 ₽ В корзину

Питатель качающиеся ПК-1,2-12 ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия 755Т/Ч 4400 х 1950 х 1750 мм 2500КГ Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину