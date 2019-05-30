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    Главная / Торговый портал / Дробилки прочие, не включенные в другие группировки / Мельница шаровая и стержневая барабанная (ШБМ) 2233 3300мм 6т/ч 7600х4465х3483мм 27,5т 200кВт АО "СТРОММАШИНА-ЩИТ" Россия
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    Мельница шаровая и стержневая барабанная (ШБМ) 2233 3300мм 6т/ч 7600х4465х3483мм 27,5т 200кВт АО "СТРОММАШИНА-ЩИТ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Мельница шаровая и стержневая барабанная (ШБМ) 2233 3300мм 6т/ч 7600х4465х3483мм 27,5т 200кВт АО "СТРОММАШИНА-ЩИТ" Россия- Дробилки прочие, не включенные в другие группировки
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    Мельница шаровая и стержневая барабанная (ШБМ) 2233 3300мм 6т/ч 7600х4465х3483мм 27,5т 200кВт АО "СТРОММАШИНА-ЩИТ" Россия

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    Поставщики
    • АО "СТРОММАШИНА-ЩИТ"
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      Спецификация
      Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
      Характеристики
      Минимальная партия
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