Кольцо уплотнительное 508548 для вибросито Swaco Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Грохот специальный инерционный типа ГИСЛ62 8700КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Классификатор с непогруженной спиралью 2КСН-30х125 12500ММ 18 град длина - 15900мм, ширина - 6800мм, высота - 5500мм 70000КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Грохот специальный инерционный тяжелого типа ГИТ-52 7770КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Запасная часть Уплотнение (Gasket) part № 0007-1997-750, spare parts drawing № 2065-3200-060 GEA Westfalia Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Колодка фрикционная для сепаратора ПСМ 2-4 08.02.84.00-031сб Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ от 8400 ₽ В корзину

Охладитель проточный DLK 10 Lauda Dr. Wobser с кабелем (2.5М) 2-27410 Оборудование для агломерации, формовки или отливки твердого минерального топлива, керамических составов, незатвердевшего цемента, гипсовых материалов или других минеральных продуктов в порошкообразном или пастообразном состоянии от 291323,27 ₽ В корзину

Грохот специальный инерционный типа ГИСЛ42К 7500КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Дробилка специальная грохот барабанная ДГБ-35х70А ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Мешальник 25х8ММ тефлон Deltalab 19757 Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ от 224,54 ₽ В корзину

Питатель вибрационный с электромагнитным приводом ПЭВ1-0,5 ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия 62Т/Ч 0.5КВТ 1900х610х710ММ 240КГ Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину