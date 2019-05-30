Гровер 513005 для вибросито Swaco
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Кольцо уплотнительное большое для сепаратора ПСМ 2-4 08.02.07.05-017
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
от 1200₽
Бетоносмеситель электрический Denzel B-200 1000ВТ 200Л 220В 810х725х625ММ
Бетоносмесители и растворосмесители
от 29000₽
Сепаратор универсальный барабанного типа изделие типа 121 ООО"ЭКОМАШГРУПП" Россия ТУ 4853-001-09072751-2012 для отсева мелкой фракции из общего потока ТКО, сепаратор представляет собой металлическую конструкцию, состоящую из сварных и сборочных единиц, скрепляемых друг с другом болтовыми соединениями 9000КГ
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Гровер 513004 для вибросито CDX18 - 2100
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Плита вибрационная Zitrek z3k90w Loncin 200F 4800ВТ бензиновый 300ММ 540х420ММ
Бетоносмесители и растворосмесители
от 47487,5₽
Бетоносмеситель БС-180 650ВТ 180ЛИТР(ДМ³) ELITECH
Бетоносмесители и растворосмесители
от 15299,88₽
Запасная часть Седло клапана алюминий для Сепарараторов Gea Westfalia 01-1120-01
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Бетономешалка Энкор Б140 600ВТ 140Л; ДМ³
Бетоносмесители и растворосмесители
Не указана
Классификатор с погруженной спиралью 1КСП-15М 10100ММ 15 град длинамм - 13200, ширина - 2300мм, высота - 4500мм 12500КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Запасная часть Шарик клапана для Сепарараторов Gea Westfalia BUNA 01-1080-52
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Машина проборазделочная ПЛ-300Р ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия 3500КГ
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана