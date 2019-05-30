Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ

Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ

Сепаратор универсальный барабанного типа изделие типа 121 ООО"ЭКОМАШГРУПП" Россия ТУ 4853-001-09072751-2012 для отсева мелкой фракции из общего потока ТКО, сепаратор представляет собой металлическую конструкцию, состоящую из сварных и сборочных единиц, скрепляемых друг с другом болтовыми соединениями 9000КГ

Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ

Не указана