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    Главная / Торговый портал / Дробилки прочие, не включенные в другие группировки / Мельница шаровая и стержневая барабанная 2х10,5 10520мм 19,3т/ч 21355х4720х3600мм 120020кг 500кВт АО "СТРОММАШИНА-ЩИТ" Россия
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    Мельница шаровая и стержневая барабанная 2х10,5 10520мм 19,3т/ч 21355х4720х3600мм 120020кг 500кВт АО "СТРОММАШИНА-ЩИТ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Мельница шаровая и стержневая барабанная 2х10,5 10520мм 19,3т/ч 21355х4720х3600мм 120020кг 500кВт АО "СТРОММАШИНА-ЩИТ" Россия- Дробилки прочие, не включенные в другие группировки
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    Мельница шаровая и стержневая барабанная 2х10,5 10520мм 19,3т/ч 21355х4720х3600мм 120020кг 500кВт АО "СТРОММАШИНА-ЩИТ" Россия

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    Поставщики
    • АО "СТРОММАШИНА-ЩИТ"
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      Спецификация
      Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
      Характеристики
      Минимальная партия
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