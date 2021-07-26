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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Шкаф Atesy ШЗК-950 нержавеющая сталь AISI 430 950х600х1750 для кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф Atesy ШЗК-950 нержавеющая сталь AISI 430 950х600х1750 для кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф Atesy ШЗК-950 нержавеющая сталь AISI 430 950х600х1750 для кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания- Мебель для офисов и предприятий торговли
    40
    Шкаф Atesy ШЗК-950 нержавеющая сталь AISI 430 950х600х1750 для кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 39990
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      39990
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      47988
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      47988c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      39900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      47880
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      47880c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС МЁБИЛЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      39900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      47880
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      47880c НДС
    • ПОВАРОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      39990
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      39990
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      39990c НДС

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