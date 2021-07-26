Шкаф Atesy ШЗК-950 нержавеющая сталь AISI 430 950х600х1750 для кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф Atesy ШЗК-950 нержавеющая сталь AISI 430 950х600х1750 для кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания- Мебель для офисов и предприятий торговли