Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Изделия из соломки, эспарто (альфы) и прочих материалов для плетения; изделия корзиночные и плетеные / Наматрацник влагонепроницаемый с Г образной молнией и стропами из клеенки медицинской, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием (ПВХ напыление) 190х90х10СМ ФКУ Т-2 УФСИН РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Наматрацник влагонепроницаемый с Г образной молнией и стропами из клеенки медицинской, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием (ПВХ напыление) 190х90х10СМ ФКУ Т-2 УФСИН РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Наматрацник влагонепроницаемый с Г образной молнией и стропами из клеенки медицинской, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием (ПВХ напыление) 190х90х10СМ ФКУ Т-2 УФСИН РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ Россия- Изделия из соломки, эспарто (альфы) и прочих материалов для плетения; изделия корзиночные и плетеные
    6
    Наматрацник влагонепроницаемый с Г образной молнией и стропами из клеенки медицинской, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием (ПВХ напыление) 190х90х10СМ ФКУ Т-2 УФСИН РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ Россия

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ФКУ Т-2 УФСИН РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Корзина пластиковая Attache офисная 10Л; ДМ³ черный
    Изделия корзиночные и плетеные
    от 94,8
    В корзину
    Корзина пластиковая BranQ Aqua для белья 65Л; ДМ³ полипропилен 779556
    Изделия корзиночные и плетеные
    от 978,81
    В корзину
    Корзина пластиковая для белья 100ЛИТР(ДМ³) с крышкой, пластик
    Изделия корзиночные и плетеные
    от 647,88
    В корзину
    Корзина пластиковая плетеная 8Л; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
    Изделия корзиночные и плетеные
    Не указана
    В корзину
    Корзина пластиковая Luxstahl KT3053 210х145х60ММ белый кт249
    Изделия корзиночные и плетеные
    Не указана
    В корзину
    Корзина пластиковая с крышкой М-пластика для белья 50Л; ДМ³ полипропилен бежевый 330709
    Изделия корзиночные и плетеные
    от 877,2
    В корзину
    Корзина пластиковая плетеная Sunnex овальная для хлеба 230х150х65ММ полиротанг коричневая Китай
    Изделия корзиночные и плетеные
    от 174
    В корзину
    Корзина пластиковая плетеная для пикника по согласованию с заказчикомЛ; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
    Изделия корзиночные и плетеные
    Не указана
    В корзину
    Корзина пластиковая плетеная 150х65ММ полипропилен КТ1895
    Изделия корзиночные и плетеные
    Не указана
    В корзину
    Корзина пластиковая для мусора 9.5Л; ДМ³ 260х260х265ММ черный Полимербыт 919
    Изделия корзиночные и плетеные
    Не указана
    В корзину
    Корзина для бумаг решетчатая Стамм пластик круглая черная 26СМ 9Л 384385
    Изделия корзиночные и плетеные
    от 82,8
    В корзину
    Корзина пластиковая плетеная по согласованию с заказчикомЛ; ДМ³ малых размеровММ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
    Изделия корзиночные и плетеные
    Не указана
    В корзину
    Позвонить