Наматрацник влагонепроницаемый с Г образной молнией и стропами из клеенки медицинской, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием (ПВХ напыление) 190х90х10СМ ФКУ Т-2 УФСИН РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Наматрацник влагонепроницаемый с Г образной молнией и стропами из клеенки медицинской, на тканевой основе, с поливинилхлоридным покрытием (ПВХ напыление) 190х90х10СМ ФКУ Т-2 УФСИН РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ Россия- Изделия из соломки, эспарто (альфы) и прочих материалов для плетения; изделия корзиночные и плетеные