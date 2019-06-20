Корзина пластиковая Attache офисная 10Л; ДМ³ черный
Изделия корзиночные и плетеные
от 94,8₽
Корзина пластиковая BranQ Aqua для белья 65Л; ДМ³ полипропилен 779556
Изделия корзиночные и плетеные
от 978,81₽
Корзина пластиковая для белья 100ЛИТР(ДМ³) с крышкой, пластик
Изделия корзиночные и плетеные
от 647,88₽
Корзина пластиковая плетеная 8Л; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая Luxstahl KT3053 210х145х60ММ белый кт249
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая с крышкой М-пластика для белья 50Л; ДМ³ полипропилен бежевый 330709
Изделия корзиночные и плетеные
от 877,2₽
Корзина пластиковая плетеная Sunnex овальная для хлеба 230х150х65ММ полиротанг коричневая Китай
Изделия корзиночные и плетеные
от 174₽
Корзина пластиковая плетеная для пикника по согласованию с заказчикомЛ; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая плетеная 150х65ММ полипропилен КТ1895
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая для мусора 9.5Л; ДМ³ 260х260х265ММ черный Полимербыт 919
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина для бумаг решетчатая Стамм пластик круглая черная 26СМ 9Л 384385
Изделия корзиночные и плетеные
от 82,8₽
Корзина пластиковая плетеная по согласованию с заказчикомЛ; ДМ³ малых размеровММ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана