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    Главная / Торговый портал / Бумага писчая и тетрадная / Бумага писчая белая с водяными знаками (трилистник) Гознак 210х297 А4 80Г/М2 250ЛИСТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага писчая белая с водяными знаками (трилистник) Гознак 210х297 А4 80Г/М2 250ЛИСТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага писчая белая с водяными знаками (трилистник) Гознак 210х297 А4 80Г/М2 250ЛИСТ- Бумага писчая и тетрадная
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    Бумага писчая белая с водяными знаками (трилистник) Гознак 210х297 А4 80Г/М2 250ЛИСТ

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    Цена
    от 1000
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    Единица измерения:
    ПАЧ
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    Поставщики
    • ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "Б И К"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      833,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1000
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1000c НДС
    • ООО "ТФБИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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