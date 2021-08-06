Бумага диаграммная рулонная ЛПВ-100 реестр.№ 1339 СПбФДБ (144 м2) с круглыми перфорационными отверстиями по одной стороне ленты и овальными перфорационными отверстиями по другой стороне ленты(тип II)с диаграммной сеткой с прямыми вертикальными линиями отсчета времени с симметричными полями с шириной поля записи 100мм ГОСТ 7826-93
Бумага диаграммная
от 43,16₽
Бумага для широкоформатных принтеров Lomond А0+ 1067ММх30М 50.8ММ 180Г/М2 155ПРОЦ
Бумага для аппаратов и приборов
от 3000₽
Бумага для копировально-множительной техники для цветной печати Color Copy IQ А4 90Г/М² 161ПРОЦ 500ЛИСТ
Бумага для аппаратов и приборов
от 633,6₽
Бумага мелованная типографская 62х94см 250 г/м2
Бумага типографская
от 17,7₽
Бумага для копировально-множительной техники SvetoCopy А3 80Г/М² 96ПРОЦ 500ЛИСТ
Бумага для аппаратов и приборов
от 504,19₽
Бумага для копировально-множительной техники рулонная широкоформатная HP Bright white InkJet Paper (C6035A) А1 610ММх45.7М 90Г/М² 166ПРОЦ
Бумага для аппаратов и приборов
Не указана
Бумага для копировально-множительной техники в рулонах ProMega 240ММх48-50М 65Г/М² 96ПРОЦ 1939
Бумага для аппаратов и приборов
Не указана
Бумага для копировально-множительной техники Xerox Colotech+ A3 120Г/М² 0.135ММ 170ПРОЦ 500ЛИСТ
Бумага для аппаратов и приборов
от 1852₽
Бумага для плоттеров матовая Lomond 914ммх30м 180г/м2 1202092
Бумага для аппаратов и приборов
от 3242,5₽
Бумага для копировально-множительной техники Kym Lux Classic A4 80Г/М² 150ПРОЦ 500ЛИСТ
Бумага для аппаратов и приборов
от 235,22₽
Бумага писчая белая Writing Paper 210х297 А4 65Г/М2 белизна 90% CIE 500ЛИСТ 836650
Бумага писчая и тетрадная
от 213₽
Бумага диаграммная рулонная ЛПВ-100 реестр.№ 1338 СПбФДБ (144 м2) с круглыми перфорационными отверстиями по одной стороне ленты и овальными перфорационными отверстиями по другой стороне ленты(тип II)с диаграммной сеткой с прямыми вертикальными линиями отсчета времени с симметричными полями с шириной поля записи 100мм реестровый номер 1338 ЛПВ-100 Р-1338 ГОСТ 7826-93
Бумага диаграммная
от 43,16₽