Бумага диаграммная рулонная ЛПВ-100 реестр.№ 1339 СПбФДБ (144 м2) с круглыми перфорационными отверстиями по одной стороне ленты и овальными перфорационными отверстиями по другой стороне ленты(тип II)с диаграммной сеткой с прямыми вертикальными линиями отсчета времени с симметричными полями с шириной поля записи 100мм ГОСТ 7826-93

Бумага диаграммная

от 43,16 ₽