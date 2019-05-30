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    Главная / Торговый портал / Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки / Верстак сборно-разборный модульный Стелла ВС-3МФ-ДПУД-Э столешница МДФ 1900x700x850ММ 3000КГ тумба с 3-мя выдвижными ящиками-2ШТ/ полка укороченная (ПУ)-2ШТ/ перфорированный экран с навесными полками-2ШТ с держателями инструмента для отверток-1ШТ и ключей-1ШТ синий RAL 5005/ серый RAL 7035
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Верстак сборно-разборный модульный Стелла ВС-3МФ-ДПУД-Э столешница МДФ 1900x700x850ММ 3000КГ тумба с 3-мя выдвижными ящиками-2ШТ/ полка укороченная (ПУ)-2ШТ/ перфорированный экран с навесными полками-2ШТ с держателями инструмента для отверток-1ШТ и ключей-1ШТ синий RAL 5005/ серый RAL 7035

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Верстак сборно-разборный модульный Стелла ВС-3МФ-ДПУД-Э столешница МДФ 1900x700x850ММ 3000КГ тумба с 3-мя выдвижными ящиками-2ШТ/ полка укороченная (ПУ)-2ШТ/ перфорированный экран с навесными полками-2ШТ с держателями инструмента для отверток-1ШТ и ключей-1ШТ синий RAL 5005/ серый RAL 7035- Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
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    Верстак сборно-разборный модульный Стелла ВС-3МФ-ДПУД-Э столешница МДФ 1900x700x850ММ 3000КГ тумба с 3-мя выдвижными ящиками-2ШТ/ полка укороченная (ПУ)-2ШТ/ перфорированный экран с навесными полками-2ШТ с держателями инструмента для отверток-1ШТ и ключей-1ШТ синий RAL 5005/ серый RAL 7035

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    Поставщики
    • ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих сельскохозяйственных машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "АЛЬЯНС МЁБИЛЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих сельскохозяйственных машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ПРОМКОМПЛЕКТХОЛДИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих сельскохозяйственных машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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