Верстак сборно-разборный модульный Стелла ВС-3МФ-ДПУД-Э столешница МДФ 1900x700x850ММ 3000КГ тумба с 3-мя выдвижными ящиками-2ШТ/ полка укороченная (ПУ)-2ШТ/ перфорированный экран с навесными полками-2ШТ с держателями инструмента для отверток-1ШТ и ключей-1ШТ синий RAL 5005/ серый RAL 7035

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Верстак сборно-разборный модульный Стелла ВС-3МФ-ДПУД-Э столешница МДФ 1900x700x850ММ 3000КГ тумба с 3-мя выдвижными ящиками-2ШТ/ полка укороченная (ПУ)-2ШТ/ перфорированный экран с навесными полками-2ШТ с держателями инструмента для отверток-1ШТ и ключей-1ШТ синий RAL 5005/ серый RAL 7035- Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки