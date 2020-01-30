Гусеница ДТ-10П 1368 и 11464ММ для двухзвенных гусеничных плавающих транспортеров 2 гусеницы 13648мм (2 х 73 поперечин = 146 поперечин) и 2 гусеницв 11464мм (2 х 61 поперечин = 122 поперечины). листовая сталь холодной штамповки Гусеницы состоят из резинотканевой ленты с установленными на ней поперечинами, закрепленными при помощи болтов и гаек. Поперечины изготавливаются из листовой стали 30ХГСА δ=5мм

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