Гусеница ДТ-10П 14376ммММ для двухзвенных гусеничных плавающих транспортеров 4 гусеницы 14376мм (4 х 77 поперечин = 308 поперечин) листовая сталь холодной штамповки Гусеницы состоят из резинотканевой ленты с установленными на ней поперечинами, закрепленными при помощи болтов и гаек. Поперечины изготавливаются из листовой стали 30ХГСА δ=5мм

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