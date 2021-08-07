Терминал GPRS навигационный Montrans M-5 ГЛОНАСС/GPS, GSM внешние RS-232 и RS-485 2 SIM-карты
Терминалы ввода/вывода данных
от 14500₽
Комплект терминал сбора данных П-166Ц ОАО "КНИИТМУ" Россия
Терминалы ввода/вывода данных
Не указана
Терминал GPRS АСН-Сигнал GPS/Глонасс GPS, GSM, MODBUS RS-232, RS-485, CAN, 1-Wire 2 SIM-карты/SIM chip ТР ТС 018/2011
Терминалы ввода/вывода данных
от 15500₽
Терминал GPRS WRX708-L4 (H)
Терминалы ввода/вывода данных
Не указана
Терминал GPRS TELEOFIS WRX700-R4 (T) крепление на стену
Терминалы ввода/вывода данных
Не указана
Терминал GPRS TELEOFIS WRX700-R4 (H) 2-а крепления на DIN рейку
Терминалы ввода/вывода данных
Не указана
Терминал GPRS промышленный Teleofis WRX968-R4U (H) 850/900 /1800/2100МГЦ 85...265В CSD, WCDMA, HSPA, GPRS, HSDPA, SMS, EDGE, HSUPA, USSD RS-232 и RS-485 2 SIM-карты 1200-115200БИТ/СЕК с 3G-антенной TELEOFIS RC30 SMA, магнитом, 5 dB, кабелем 2М
Терминалы ввода/вывода данных
от 13800₽
Комплект терминал сбора данных мобильный Атол Smart.Lite 2D Imager 4” Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 2Гбх16Гб Android 7.0 5200mAh сканер SE4710, подставка, БП
Терминалы ввода/вывода данных
от 36000₽
Терминал GPRS Teleofis WRX768-R4U 900...1800МГЦ Telit GL865-DUAL V3.1 85...265В CSD, GPRS, SMS RS-232 и RS-485 2 SIM-карты 1200-115200БИТ/СЕК
Терминалы ввода/вывода данных
от 6882₽
Терминал GPRS навигационный Montrans M-3 ГЛОНАСС/GPS, GSM встроенные RS-232 и RS-485 2 SIM-карты
Терминалы ввода/вывода данных
от 12000₽
Терминал GPRS навигационный Montrans M-1 ГЛОНАСС/GPS, GSM встроенные RS-232 и RS-485 1 SIM-карты
Терминалы ввода/вывода данных
от 10500₽
Комплект терминал сбора данных ScanPal 5100 RUS 28клавиш RUS WiFi BT 64MB 128MB Win CE 5.0 Std bat, блок питания, USB кабель, карта памяти 4Гб, шнурок
Терминалы ввода/вывода данных
Не указана