Фотобарабан Ricoh B0399510 черный оригинальный

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фотобарабан Ricoh B0399510 черный оригинальный- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства