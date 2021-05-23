Шкаф для одежды 1000х584х2000ММ 2-дверный по согласованию с Заказчиком 16ММ ЛДСП ПВХ 0.4 ФКУ КП-21 УФСИН России по Кировской области Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для одежды 1000х584х2000ММ 2-дверный по согласованию с Заказчиком 16ММ ЛДСП ПВХ 0.4 ФКУ КП-21 УФСИН России по Кировской области Россия- Шкафы для одежды деревянные