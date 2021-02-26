Цена без НДС, руб.
13849,41
Спецификация
Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Торговая марка: Практик
Вес изделия: 38 кг
Количество отделений: 4
Количество выдвижных ящиков: 4
Тип замка: ключевой
Центральный замок: Да
Количество циклов открывания: 50000 шт.
Материал каркаса: металл
Цвет каркаса: серый
Вес нагрузки на ящик, кг: 30
Сборка мебели: требуется сборка поставщиком
Гарантийный срок: 12 мес
Наличие в салоне: нет
Ширина: 408 мм
Глубина: 485 мм
Высота: 1305 мм
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край