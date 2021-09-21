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    Главная / Торговый портал / Блоки, части и принадлежности вычислительных машин / Ролик заряда для HP LJ P1005/P1006/ P1505/ P1102/ P1560/ P1606dn PCR 6164M2
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Ролик заряда для HP LJ P1005/P1006/ P1505/ P1102/ P1560/ P1606dn PCR 6164M2

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ролик заряда для HP LJ P1005/P1006/ P1505/ P1102/ P1560/ P1606dn PCR 6164M2- Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
    12
    Ролик заряда для HP LJ P1005/P1006/ P1505/ P1102/ P1560/ P1606dn PCR 6164M2

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    Цена
    от 40
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    Поставщики
    • ООО "ПРАЙМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      275
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      330
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      330c НДС
    • ООО "ТРАНСГАЗСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      276,45
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      326,22
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Ролик заряда (PCR) 6164M2 для HP LJ P1005/P1006/ P1505/ P1102/ P1560/ P1606dn (Static Control)
      Минимальная партия
      50000
      Регионы поставки
      Республика Дагестан
      Подробнее
      326,22c НДС
    • ООО "ТЕХНОПРОМСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      250
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      295
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      (PCR) 6164M2 для HP LJ P1005/P1006/ P1505/ P1102/ P1560/ P1606dn
      Минимальная партия
      25
      Регионы поставки
      Подробнее
      295c НДС
    • ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      247,5
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      292,05
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      292,05c НДС
    • ООО "ТСЦ НИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      247,45
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      292
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Ролик заряда (PCR) 6164M2 для HP LJ P1005/P1006/ P1505/ P1102/ P1560/ P1606dn(Static Control)
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      292c НДС
    • ООО "САН СПБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      240
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      50
      Регионы поставки
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      240c НДС
    • ООО "КМ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      194,91
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      230
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      230c НДС
    • ООО "ТНТ-СЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      191
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      229,2
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Ролик заряда (PCR) 6164M2 для HP LJ P1005/P1006/ P1505/ P1102/ P1560/ P1606dn
      Минимальная партия
      20000
      Регионы поставки
      Подробнее
      229,2c НДС
    • ООО "ТД "ФЕНИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      186,87
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      224,25
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      224,25c НДС
    • ООО "АЛЬТЕРНАТИВА-ЛАЙН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      191
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      191
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Ролик заряда (PCR) 6164M2 для HP LJ P1005/P1006/ P1505/ P1102/ P1560/ P1606dn
      Минимальная партия
      20000
      Регионы поставки
      Подробнее
      191c НДС
    • ООО " ТЕТРАБУМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      188
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      188
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
      Подробнее
      188c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      119,26
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      143,12
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      30000
      Регионы поставки
      Подробнее
      143,12c НДС
    • ООО "ОСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      100
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      120
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      120c НДС
    • ООО СЦ "КАЧЕСТВО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      44,91
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      53
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
      Подробнее
      53c НДС
    • ООО СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР "МИРАМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33,89
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      40
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Подробнее
      40c НДС
    • ООО "ЭЛЛИПС ПЛЮС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Не указана
    • ООО "ТОНЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Ролик заряда Soft (Китай) для HP LJ 1005/P1006/1007/P1008/1505
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Нижегородская область
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ОПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТЕХНО-ПРОГРЕСС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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