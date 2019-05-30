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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода/вывода данных прочие / Лоток для бумаги PF-470 для МФУ «A3 Kyocera FS-6530MFP 1102MW3NL0 Блок из 1 кассеты на 500 листов и тумбы
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Лоток для бумаги PF-470 для МФУ «A3 Kyocera FS-6530MFP 1102MW3NL0 Блок из 1 кассеты на 500 листов и тумбы

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Лоток для бумаги PF-470 для МФУ «A3 Kyocera FS-6530MFP 1102MW3NL0 Блок из 1 кассеты на 500 листов и тумбы- Устройства ввода/вывода данных прочие
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    Лоток для бумаги PF-470 для МФУ «A3 Kyocera FS-6530MFP 1102MW3NL0 Блок из 1 кассеты на 500 листов и тумбы

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 28000
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО ТСК "МЕРКУРИЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24866,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      29840
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      29840c НДС
    • ООО "КОМТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24850
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      29820
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      29820c НДС
    • ООО "ЛЮКСИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24640
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      29568
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      29568c НДС
    • ООО "ПОЛИНОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23853
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      28623,6
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      28623,6c НДС
    • ООО "КОПИПРИНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23333,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      28000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      8
      Регионы поставки
      Подробнее
      28000c НДС
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13,2
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
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