Лоток для бумаги PF-470 для МФУ «A3 Kyocera FS-6530MFP 1102MW3NL0 Блок из 1 кассеты на 500 листов и тумбы

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Лоток для бумаги PF-470 для МФУ «A3 Kyocera FS-6530MFP 1102MW3NL0 Блок из 1 кассеты на 500 листов и тумбы- Устройства ввода/вывода данных прочие