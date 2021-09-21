Барабан передачи изображений NV-Print 013R00589 для Xerox M118/M128 013R00589 60000 страниц черный

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Барабан передачи изображений NV-Print 013R00589 для Xerox M118/M128 013R00589 60000 страниц черный- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства