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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Барабан передачи изображений NV-Print 013R00589 для Xerox M118/M128 013R00589 60000 страниц черный
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Барабан передачи изображений NV-Print 013R00589 для Xerox M118/M128 013R00589 60000 страниц черный

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Барабан передачи изображений NV-Print 013R00589 для Xerox M118/M128 013R00589 60000 страниц черный- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    8
    Барабан передачи изображений NV-Print 013R00589 для Xerox M118/M128 013R00589 60000 страниц черный

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    Цена
    от 4900
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    • ООО "СИСТЕМ"
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      Цена без НДС, руб.
      17857
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      21071,26
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21071,26c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16101,69
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      19000
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      19000c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16101,69
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      19000
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      19000c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16101,69
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      19000
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      19000c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16101,69
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      19000
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      19000c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16101,69
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      19000
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      19000c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16101,69
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      19000
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      19000c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16068,64
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      18961
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      18961c НДС
    • ООО "ВИЗИТ ПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16020,33
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      18904
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      18904c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16020,33
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      18904
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      18904c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15211,86
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      17950
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      17950c НДС
    • ООО "АКИРУ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15211,86
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      17950
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      17950c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      17760
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Подробнее
      17760c НДС
    • ООО "САН СПБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      17760
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Подробнее
      17760c НДС
    • ООО "КОРСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14800
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      17464
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      XEROX 013R00589 для WorkCentre M118 / M118i / M123 / M128 / 133, CopyCentre C118 / C123 / C128 / 133, WC Pro 123 / 128 / 133
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      17464c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14800
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      17464
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      XEROX 013R00589 для WorkCentre M118 / M118i / M123 / M128 / 133, CopyCentre C118 / C123 / C128 / 133, WC Pro 123 / 128 / 133
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      17464c НДС
    • ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12457,62
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      14700
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      14700c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12457,62
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      14700
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      14700c НДС
    • ООО "КМ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12288,13
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      14500
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      14500c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12288,13
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      14500
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      14500c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11915,25
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      14060
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      14060c НДС
    • ООО "КОМПСТАР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11561,01
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13642
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      13642c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11561,01
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13642
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      13642c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11404,23
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13457
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13457c НДС
    • ООО "АЙТИ-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11404,23
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13457
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      13457c НДС
    • ООО "СКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11363,81
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13409,3
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      13409,3c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
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      Цена без НДС, руб.
      11363,81
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13409,3
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13409,3c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10816,10
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12763
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      12763c НДС
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10816,10
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12763
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      12763c НДС
    • ООО "СЦИЛЛА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9872,88
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11650
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      11650c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9872,88
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11650
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11650c НДС
    • ООО "ТЕХНО-ПРОГРЕСС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      8000
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      2000
      Регионы поставки
      Подробнее
      8000c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      8000
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Подробнее
      8000c НДС
    • ООО "ОСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5650
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6780
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      6780c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5650
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6780
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      6780c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5880
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Барабан NV Print для Xerox M118/M128 013R00589 60 000к
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Подробнее
      5880c НДС
    • ООО "ТНТ-СЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5880
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Барабан NV Print для Xerox M118/M128 013R00589 60 000к
      Минимальная партия
      2000
      Регионы поставки
      Подробнее
      5880c НДС
    • ООО " ТЕТРАБУМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4900
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      4900
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Барабан NV Print для Xerox M118/M128 013R00589 60 000к
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Подробнее
      4900c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4900
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      4900
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Барабан NV Print для Xerox M118/M128 013R00589 60 000к
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Подробнее
      4900c НДС
    • ООО "АВТОНИМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      17030000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      17030
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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