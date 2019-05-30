Бумага рулонная однослойная телексная без перфорации для принтера OKI Mikroline 280 Elite 210ММ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага рулонная однослойная телексная без перфорации для принтера OKI Mikroline 280 Elite 210ММ- Бумага для аппаратов и приборов