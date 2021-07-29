Шкаф для документов открытый по согласованию с Заказчиком 2000х400х400ММ венге/дуб дымчатый ЛДСП 5 полок без дверей высокий ФКУ ИК-14 УФСИН РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов открытый по согласованию с Заказчиком 2000х400х400ММ венге/дуб дымчатый ЛДСП 5 полок без дверей высокий ФКУ ИК-14 УФСИН РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ Россия- Шкафы офисные деревянные