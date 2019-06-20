Корзина пластиковая подвесная Lime для мусора 23Л белый с держателем мешка 974230
Изделия корзиночные и плетеные
от 2430,8₽
Корзина пластиковая BranQ Aqua для белья 65Л; ДМ³ полипропилен 779556
Изделия корзиночные и плетеные
от 978,81₽
Корзина пластиковая Kimberly-Clark Aquarius прямоугольная для мусора 43Л 420х280х570ММ ударопрочный пластик ABS белый 2ШТ Kimberly-Clark Professional 6993 Италия
Изделия корзиночные и плетеные
от 1750,8₽
Корзина пластиковая плетеная Eksi JQ-6001B овальная 250х160х65ММ полипропилен бежевый
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая д/мусора 18лЛИТР(ДМ³) сплошная черная
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая плетеная по согласованию с заказчикомЛ; ДМ³ больших размеровММ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая Beige 3065 кухонная 525х325х80ММ пластик бежевый кт262
Изделия корзиночные и плетеные
от 3525,7₽
Корзина пластиковая плетеная 150х65ММ полипропилен КТ1895
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая с крышкой Tork для мусора 5Л 338х190х160ММ пластик белый 564000
Изделия корзиночные и плетеные
от 580₽
Корзина пластиковая для мусора 9.5Л; ДМ³ 260х260х265ММ черный Полимербыт 919
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая плетеная для пикника 14Л; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая для мусора 9ЛИТР(ДМ³) 280х280ММ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана