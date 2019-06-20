Наматрацник Застежка на молнию. Ткань - водонепроницаемая. п\п 210г\м2. Состав - основа полиуретан - 100%, верх махра: хлопок - 80%, пэ - 20% 210СМ ФКУ ИК-12 УФСИН РОССИИ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Наматрацник Застежка на молнию. Ткань - водонепроницаемая. п\п 210г\м2. Состав - основа полиуретан - 100%, верх махра: хлопок - 80%, пэ - 20% 210СМ ФКУ ИК-12 УФСИН РОССИИ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ Россия- Изделия из соломки, эспарто (альфы) и прочих материалов для плетения; изделия корзиночные и плетеные