Барабан передачи изображений HP CF364A для HP Color LaserJet M855dn желтый

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Барабан передачи изображений HP CF364A для HP Color LaserJet M855dn желтый- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства