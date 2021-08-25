Отвод ОГ I 18°-426x6-К48-6.3-0.75-5DN-1000/1000-У ТУ 1469-003-74238272-2014 Пк-40 ТУ 1469-003-74238272-2014

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Отвод ОГ I 18°-426x6-К48-6.3-0.75-5DN-1000/1000-У ТУ 1469-003-74238272-2014 Пк-40 ТУ 1469-003-74238272-2014- Фитинги для труб стальные, кроме литых