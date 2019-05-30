Скамья парковая Флора 155 покрытие металлического каркаса скамейки: полимерное (порошковое),для эксплуатации на открытом воздухе, комбинации стальных труб диаметром 50,40 и 30мм

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Скамья парковая Флора 155 покрытие металлического каркаса скамейки: полимерное (порошковое),для эксплуатации на открытом воздухе, комбинации стальных труб диаметром 50,40 и 30мм- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом