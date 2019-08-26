Запасная часть для оргтехники Комплект ремонтный подачи бумаги Samsung SCX 4727FD JC93-00405-ролики в сборе JC90-01107- ролик отделения JC73-00141-накладка площадки отделения в лотке

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники Комплект ремонтный подачи бумаги Samsung SCX 4727FD JC93-00405-ролики в сборе JC90-01107- ролик отделения JC73-00141-накладка площадки отделения в лотке- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства