Завеса тепловая электрическая Тепломаш КЭВ-110П6153W
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая Nova Т109Е
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая М-3 Nova 3000ВТ 300М3/Ч 610х172х172ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая Ballu BHC-M20T12-PS 380В 12/8/0КВТ 3000М3/Ч 1950ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая КЭВ-12П4071Е 380В 12КВТ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Вытяжка козырьковая Krona Eva 500 Push Button 84х500х480ММ 80ВТ 350М3/Ч
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 5338,8₽
Завеса тепловая Ballu BHC-L15-S09-M (пульт BRC-E) 380В 9/4.5/0КВТ 1050М3/Ч 1575ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Осушитель воздуха двухкамерный ТТ390 24.96М3/Ч 500х550х250ММ ТУ 3441-232-13092653-2013
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 124254₽
Осушитель воздуха профессиональный Master DH 752/ 4603.800 5.7Л 46.7Л/СУТ 350М3/Ч 900ВТ 680х620х420ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 79884₽
Завеса тепловая настенная горизонтальная Тепломаш КЭВ-6П3031Е Серии 300 класса "Комфорт" 380В 6000ВТ 1200М3/Ч 1070х325х265ММ ТУ 4864-030-54365100-2011
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая воздушная Тепломаш КЭВ-6П2013Е 380В 6/3КВТ 1100М3/Ч 1030х200х210ММ 12.1КГ 122029 Россия
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 17973₽
Завеса тепловая Тепломаш КЭВ-5П1152Е 220В 5000ВТ 500М3/Ч 800х195х205ММ ТУ 4864-036-54365100-2015
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 7080₽