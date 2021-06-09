Брусок осина сорт 1 не более 20% 90х90х2400ММ ГОСТ 2695-83 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 4 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Брусок осина сорт 1 не более 20% 90х90х2400ММ ГОСТ 2695-83 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 4 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ" Россия- Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья